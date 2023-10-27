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Спектакли ноября, которые нельзя пропустить

Спектакли ноября, которые нельзя пропустить

В этом месяце нас ждет множество театральных премьер 30 и 31 октября, 20 ноября — Постскриптум от Летних Балетных Сезонов Постскриптум от Летних Балетных Сезонов предоставлено Пресс-службойРусский Классический Театр Балета под руководством Валентина Грищенко приглашает на балеты «Щелкунчик», «Золушка», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

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