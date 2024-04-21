Только словами: в Британии предложили отказаться от физического наказания детей

Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья Великобритании опубликовала доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии, где родители ещё могут воспользоваться правом на «разумное наказание» для оправдания физического воздействия на ребёнка.