Песков: контакты по линии спецслужб являются позитивным процессом

Контакты между странами по линии спецслужб являются позитивным процессом. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа положительно повлиять на отношения Москвы и Вашингтона.