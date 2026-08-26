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Песков: контакты по линии спецслужб являются позитивным процессом

Песков: контакты по линии спецслужб являются позитивным процессом

Контакты между странами по линии спецслужб являются позитивным процессом. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа положительно повлиять на отношения Москвы и Вашингтона.

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