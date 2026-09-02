Аналитик Голубовский: сделка Трампа с Венесуэлой — рейдерский захват

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в комментарии argumenti.ru назвал соглашение США и Венесуэлы по контролю над нефтяными ресурсами рейдерской операцией.
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То к чему стремился Уго Чавес Мадуро бездарно утратил и вернул страну в былую зависимость от США. Не каждому дано быть во главе народа! А ещё позорнее быть захваченным в постели и идти в тапочках. Говорил когда Ленин - главное не сделать революцию, а удержать её во власти народа!