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Аргументы недели

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Аналитик Голубовский: сделка Трампа с Венесуэлой — рейдерский захват

Аналитик Голубовский: сделка Трампа с Венесуэлой — рейдерский захват

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в комментарии argumenti.ru назвал соглашение США и Венесуэлы по контролю над нефтяными ресурсами рейдерской операцией.

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Геннадий Бережнов

То к чему стремился Уго Чавес Мадуро бездарно утратил и вернул страну в былую зависимость от США. Не каждому дано быть во главе народа!  А ещё позорнее быть захваченным в постели и идти в тапочках. Говорил когда Ленин - главное не сделать революцию, а удержать её во власти народа!