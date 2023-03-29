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Москалькова заявила, что ее сотрудники встречались в Женеве с аппаратом омбудсмена Украины

Москалькова заявила, что ее сотрудники встречались в Женеве с аппаратом омбудсмена Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудники ее аппарата в марте во время встречи в Женеве с сотрудниками аппарата украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца обменялись списками и провели предметный разговор.

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