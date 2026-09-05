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МОСИНФОРМ

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Главархив представил выставку о жизни Москвы в XIX — начале XX века ко Дню города

Главархив представил выставку о жизни Москвы в XIX — начале XX века ко Дню города

Главархив Москвы приурочил ко Дню города открытие выставки «Москва и ее жители. К истории московских праздников и повседневности XIX — начала XX века».

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