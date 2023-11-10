Орбан: Венгрия не согласится увязать транши Украине с выплатой Будапешту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета Евросоюза и ее прием в ЕС с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов.
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