Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Когда  же в нашей стране будет развиваться строительство частных домов.Необьятная страна, а строим только многоэтажки...Собянин утвердил ...
  • Tania Еременко
    А где про причины этого сбоя?В столичных аэроп...
  • Геннадий Бережнов
    Проверки нужно не сокращать, а сокращать количество проверяющих!Мосгосстройнадзор...

На мосту между Рубцовской и Семеновской набережными завершен монтаж лифтов

На мосту между Рубцовской и Семеновской набережными завершен монтаж лифтов

Завершен монтаж лифтов пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными. Об этом ообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх