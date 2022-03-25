На мосту между Рубцовской и Семеновской набережными завершен монтаж лифтов

Завершен монтаж лифтов пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными. Об этом ообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова.