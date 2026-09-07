Больная Европа напугана грядущей войной на истощение с Россией

Сам пошутил, сам посмеялся – так говорят про незадачливых и несмешных остряков. Эта формула с некоторой корректировкой применима и к страдающей застарелым геморроем и надвигающейся деменцией Европе.
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