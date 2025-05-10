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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Скоулз: «Ямаль может стать лучшим – никто не удивится. Месси был быстр на коротких дистанциях, Ламин может делать рывки за спины защитникам и не терять скорость – как Мбаппе»

Пол Скоулз: «Ямаль может стать лучшим – никто не удивится. Месси был быстр на коротких дистанциях, Ламин может делать рывки за спины защитникам и не терять скорость – как Мбаппе»

«Судя по тому, что мы видели, Ламин Ямаль может стать одним из лучших, потому что у него есть абсолютно все необходимое.

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