Цены на нефть в пятницу выросли примерно на 2%

Цены на нефть выросли примерно на 2 процента в пятницу, поскольку некоторые спекулянты продолжали фиксировать прибыль по коротким позициям, но сообщили о потерях третьей недели из-за признаков замедления спроса.
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