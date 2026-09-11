Первый месяц работы городской электрички: пассажиропоток вырос почти на 9%

По данным Северной пригородной пассажирской компании, с запуском первого этапа городской электрички и открытием станций «Красная Талка» и «Курьяново» количество перевезённых пассажиров на «Орланах» в августе увеличилось на 8,8 %.
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