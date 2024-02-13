Жители Ивановской области в 2023 году более 1,2 млн раз обращались на «Госуслуги»

На портале зарегистрированы 98% ивановцев.В правительстве Ивановской области подсчитали, что за 2023 год жители региона свыше 1,2 млн раз обратились на единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
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