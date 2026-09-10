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Иркутск Сегодня

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В Черемхово предприниматель оштрафован на 50 тысяч рублей за незаконную выдачу займов под залог украшений

Прокуратура города Черемхово выявила индивидуального предпринимателя, который выдавал гражданам потребительские займы под залог ювелирных изделий, не имея на это законного права.

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