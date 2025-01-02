Война в Испании – борьба за ресурсы

Франкисты вступают в захваченный Бильбао 19-20 июня 1937 года В Гражданской войне в Испании в 1936-1938 годах моё внимание всегда привлекала некоторая беспричинность как самой войны, так и вмешательства в неё Германии и Италии.
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