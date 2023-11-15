Белый Дом: Байден согласен подписать проект временного бюджета США, где не предусмотрено финансирование Киева

Президент США Джо Байден согласен подписать бюджет США, где не предусмотрено финансирование Киева, который уже одобрила Палата представителей.
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