Захарова высказалась о решении Азербайджана ограничить пребывание россиян

Захарова: ограничение пребывания россиян в Азербайджане является правом Баку Ограничения для россиян в Азербайджане, которые планируется ввести, являются суверенным правом Баку, заявила «Ведомостям» представитель МИД России Мария Захарова.
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