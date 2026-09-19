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Царьград

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101-летняя нижегородка и ветераны ВОВ проголосовали на выборах

101-летняя нижегородка и ветераны ВОВ проголосовали на выборах

В Нижегородской области избиратели преклонного возраста активно участвуют в голосовании. Среди них — 101-летняя жительница Краснооктябрьского округа, которая отдала свой голос, не выходя из дома.

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