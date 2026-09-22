Музей боевой славы «Память» в Бугульме пополнился новым экспонатом

Фото предоставлено Риммой Баратовой Музей боевой славы «Память», расположенный на территории военного комиссариата Бугульмы, пополнился фрагментами сбитого беспилотного летательного аппарата.
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