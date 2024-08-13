«Трактор» выменял права на Панкратова у «Адмирала» на Шепелева

Взамен во Владивосток отправился Александр Шепелев. Защитник Шепелев в сезоне-2023/24 провел за «Трактор» 32 матча в регулярном чемпионате и набрал 2 (0+2) балла при показателе полезности «+5».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Медведев о Луневе: «Сейчас мало тех, кто проводит всю карьеру в одном клубе. Посмотрим, как будет играть за «Динамо». Тем более если выйдет на поле в субботу»
- Эйджа Уилсон, Брианна Стюарт, Гэбби Уильямс, Аланна Смит и Эмма Мессеман – в символической пятерке Олимпиады-2024
- Калужские фанаты собрали на помощь Курску 62 000 рублей: «В этой ситуации может оказаться любой. Мы живем в большой дружной стране и обязаны друг другу помогать»
Свежие комментарии