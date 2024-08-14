Только не туда. Автолюбителей Приморья предупредили об очередных ограничениях

В Приморье временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Стрелковой (Шкотовский район), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
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