В топ трендов немецкого сегмента Интернета ворвалась танцевальная композиция Deutschland den Deutschen, Ausländer raus! («Германия для немцев, иностранцы вон!») .
Германия для немцев, иностранцы вон!
Комментарии
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zoubova
Ну просто просят п....ды.Видно давно не получали.Пора напомнить,как это прикольно.
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12 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Хорошая песенка. Надо шаманчику подсказать. Пусть сляпает такую же .
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12 час.
НП
Наталья Павлова
Меркель на них нету!🤣
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11 час.
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