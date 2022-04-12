На Украине раскрыли замысел Зеленского по задержанию Медведчука

Задержание главы политсовета «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Виктора Медведчука нужно президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве «громкого информационного повода» для отведения внимания от гибели киевских националистов в Мариуполе.
Задержание главы политсовета «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Виктора Медведчука нужно президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве «громкого информационного повода» для отведения внимания от гибели киевских националистов в Мариуполе.
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