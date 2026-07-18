Боец Пляшник: солдаты ВСУ пришли на российские позиции для ротации

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Группа солдат ВСУ в Днепропетровской области пришли на российские позиции, чтобы провести ротацию, рассказал ТАСС старший разведчик взвода разведки батальона 1642 "Кедр" группировки войск "Центр" Александр Пляшник.
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