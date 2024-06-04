Шольц отказался считать эскалацией удары ВСУ по России немецким оружием

Канцлер Германии считает, что речь идет лишь о защите Харькова. Канцлер Германии Олаф Шольц не увидел ничего плохого в использовании Украиной немецкого оружия для ударов по объектам в районе Харьковской области.
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