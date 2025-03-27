— Алло, Иван Иванович, я не смогу сегодня приехать на работу, у меня машина сломалась. — Так приедете на автобусе, в чём проблема? — У меня нет автобуса.
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— Алло, Иван Иванович, я не смогу сегодня приехать на работу, у меня машина сломалась. — Так приедете на автобусе, в чём проблема? — У меня нет автобуса.