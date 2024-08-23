В ДНР опровергли данные о долгосрочных отключениях света в осенне-зимний период

22 августа в социальных сетях и Telegram-каналах начало распространяться распоряжение правительства ДНР, в котором утверждается о «долгосрочных отключениях электроснабжения социальных объектов» в регионе.
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