Песков объяснил шуточную «ставку» Путина на Харрис тем, что она предсказуема

«Ставка» президента Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с её предсказуемостью, Дональд Трамп же в политике менее предсказуем, рассказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.