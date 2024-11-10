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Песков объяснил шуточную «ставку» Путина на Харрис тем, что она предсказуема

Песков объяснил шуточную «ставку» Путина на Харрис тем, что она предсказуема

«Ставка» президента Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с её предсказуемостью, Дональд Трамп же в политике менее предсказуем, рассказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

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