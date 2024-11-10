Песков объяснил шуточную «ставку» Путина на Харрис тем, что она предсказуема

«Ставка» президента Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с её предсказуемостью, Дональд Трамп же в политике менее предсказуем, рассказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
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