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Осторожно, сентябрь: что нам принесет первый месяц осени?

Осторожно, сентябрь: что нам принесет первый месяц осени?

Сентябрь насыщен астрологическими событиям, коснутся они всего мира и личной жизни людей. 1 сентября Уран пойдет в ретроградное движение и снова зайдет на зловредную звезду Алголь, которая может принести аварии и неполадки в уранических сферах: авиации, интернете, электричестве.

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