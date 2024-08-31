Осторожно, сентябрь: что нам принесет первый месяц осени?

Сентябрь насыщен астрологическими событиям, коснутся они всего мира и личной жизни людей. 1 сентября Уран пойдет в ретроградное движение и снова зайдет на зловредную звезду Алголь, которая может принести аварии и неполадки в уранических сферах: авиации, интернете, электричестве.