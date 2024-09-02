Ямальские студенты получат финансовую поддержку

С 1 сентября на Ямале начинается прием заявок на предоставление компенсаций для членов семей военнослужащих, участников специальной военной операции, а также для студентов из многодетных семей, стремящихся получить образование.
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