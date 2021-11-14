Российская атомная энергетика опутывает весь мир, а скоро может строить АЭС в Западной Европе и США

Смешная статья.... Очень..... Шапкозакидательством пытаетесь заниматься? Все эти перспективы рушатся только от тех врагов, что сидят в правительстве! Медведев - та ещё крыса. Что говорить о рыжем ублюдке Чубайсе?

Дмитрий Гурин

Сэм Самуилович Смешная статья.... Очень..... Шапкозакидательством пытаетесь заниматься? Все эти перспективы рушатся только от тех врагов, что сидят в правительстве! Медведев - та ещё крыса. Что говорить о рыжем ублюдке Чубайсе?

И что конкретно зависит от крысы и петуха? Конкретнее можно? Я точно знаю о 8-и стройках т.к. сам лично участвую в строительстве АЭС «Эль Дабаа» в Египте и т.к. станции практически "одного корня" в основном 4 реактора ВВЭР-1200 то постоянно с коллегами на связи на других стройках. Тем более что мы только начали а у коллег уже идут подготовки к пускам.