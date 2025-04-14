Гонорары Ефремова после выхода по УДО выросли до 2,5 млн рублей в день

Певец Санин объяснил рост гонораров отсидевшего артиста словами Пугачевой о "черном пиаре".Артист Михаил Ефремов, который на прошлой неделе освободился из колонии по УДО, уже получил несколько предложений о работе.
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