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Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

Франция поставит Киеву в ближайшие недели военную помощь, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных российских активов, заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств, Британии, Италии, Польши, ФРГ и Франции глава французского минобороны Себастьян Лекорню.

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