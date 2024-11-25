Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

Франция поставит Киеву в ближайшие недели военную помощь, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных российских активов, заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств, Британии, Италии, Польши, ФРГ и Франции глава французского минобороны Себастьян Лекорню.