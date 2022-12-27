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Проскуряков – седьмой вратарь в истории КХЛ, сыгравший 400 матчей

35-летний Илья Проскуряков стал седьмым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 400 матчей в лиге. 1. Василий Кошечкин – 749 игр; 2.

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