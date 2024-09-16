Воздушный шар, гордость и безумие: как шведский инженер пытался покорить Северный полюс

Рождение безумной идеиВ конце XIX века арктические исследования переживали череду неудач. Попытки достичь Северного полюса на санях и кораблях заканчивались провалом, и никто даже не знал наверняка, находится ли полюс на суше или на море.
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