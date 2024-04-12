«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза т...

«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VIIДо недавнего времени компания Square Enix держала в тайне подробности третьей части ремейка Final Fantasy VII.
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