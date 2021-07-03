Грядет развал и увядание: Украина готова стать новой Югославией

Спички - не игрушкаПолитикаГрядет развал и увядание: Украина готова стать новой Югославией Отношения Украины и прогрессивного Запада только на первый взгляд могут показаться радужными и всецело конструктивными.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславФинал предрешён.ВВВладимир ВитковскийРадость-то ткакая будет для всех !!!сергей мельниковСкорей бы!!Полутруп Усраины слишком долго воняет и распространяет фашистскую заразу!!Сдохнет-тем жеж более адекватным хохлам лучше будет!!Андрей БаканинНет. Надо было "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита". А теперь этот пока ещё живой труп будет вонять. Вешать его себе на шею России не хочется, но, думаю, всё равно придётся. Это наша земля. И отдавать её всем, кто захочет, по крайней мере, неразумно.Тимофеев ТимофеевА на чьи деньги это образование будет вновь реанимироваться? Когда восстанавливали после войны то, это было понятный и адекватный поступок. Происходящее на крайне чика в чику напоминает Германию и кончит также.Vladimir KharchenkoЧто бы кто не говорил, футбол, как и весь большой и коммерческий спорт - это политика. Вчера главарь "Эхо Москвы" Венедиктов-Патлатый, враг Крыма и Донбасса, Путина и России в целом, нацист еврейского этноса, что просто дико для понимания, заявил, что будет болеть за "Украину". Де-факто, он, как и все нацисты еврейского этноса типа С. Бутмана, Ю. Латыниной и других ораторов с "ЭМ" болели не за бывшую УССР, условную Украину, которая уже закопана в могилу Истории, а болели нацисты еврейского этноса с российским гражданством за УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в заднице - Бандера - украина (осталось одно название). УЕБУ продуло Англии 4:0. Обосрались нацисты еврейского этноса, враги и позор своего исторического еврейского народа. С. Бутман, зам. еврея-нациста Венедиктова, херсонский по происхождению "жиденок", как его называют бандеровцы УЕБУ, речь произнес нацистскую с бухты-барахты о том, что "не будем трогать Гитлера, а Сталин - это изверг Человечества и "мразь", уничтожавшая собственный народ...Вот и всё". Этот С. Бутман научил Президента Зеленского брякнуть в Польше, что Гитлер и бандеровцы спасали евреев от Красной Армии. А вот этот самый Сталин учинил Холокост еврейскому народу. Всё, что говорят "спикеры" на "ЭМ", спикеры-нацисты еврейского исторического этноса типа Гозмана и Шендеровича, является исторической ложью. Если этнический еврей хвалит Гитлера и в одной связке хаит Сталина, то это еврей-нацист. Ему уготована смерть предателя. Они, евреи-нацисты с "ЭМ", забыли, что у бандеровцев УЕБУ был и остается главный лозунг - это "бей жидов - спасай Украину! Зиг - хайль! Слава Украине! - Героям Слава!". Смерть нацизму безоговорочная...Комментировать
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