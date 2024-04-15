Зачем Starship хотят увеличить до 150 метров?

Современная версия Starship (слева) и Starship для полетов на Марс (справа) / © RGV Увеличение Starship понадобится для отправки 200 и более тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а также для будущих экспедиций на Марс.
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