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Спецпосланник Трампа Уиткофф: обмен заключенными укрепил доверие между РФ и США

Спецпосланник Трампа Уиткофф: обмен заключенными укрепил доверие между РФ и США

Состоявшийся обмен заключенными укрепил доверие между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала Fox News Стивен Уиткофф, спецпосланник хозяина Белого дома Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

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