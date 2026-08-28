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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА после ошибки Облякова пропустил от «Акрона». Хавбек плохо обработал и упустил мяч на своей половине поля

ЦСКА пропустил гол в результате неудачных действий Ивана Облякова . Полузащитник армейцев не смог должным образом принять передачу неподалеку от своей штрафной площади, и мяч отскочил слишком далеко.

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