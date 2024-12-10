Дайджест дня: Mustang GTD на Нюрбургринге, арабские Ferrari и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Ford сдержала обещание: суперкар Ford Mustang GTD уложился в чемпионские семь минут на Нюрбургринге! Зачетный заезд провел Дир Мюллер, гонщик команды Multimatic Motorsports, которая помогала Форду в разработке этого Мустанга.