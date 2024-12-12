Потерявший руку в бою танкист спас экипаж от атаки ВСУ

Механик-водитель башкирского танкового батальона с позывным Робин, несмотря на потерю во время боя руки, смог увести танк с линии огня и спасти экипаж от обстрела ВСУ, рассказал РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин.
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