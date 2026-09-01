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Тульские новости

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Завтра похолодание до +16 градусов и слабый юго-западный ветер

Завтра похолодание до +16 градусов и слабый юго-западный ветер

Завтра температура снизится, а ветер ослабеет. Не пропусти, как изменится погода уже ночью!Сегодня, 1 сентября, дневная температура воздуха составит +25 градусов.

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