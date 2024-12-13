«Сделка века» по нефти: «Роснефть» заключила крупное соглашение с индийской Reliance Татьяна АрестоваСотрудничество России и Индии в сфере нефти выходит на новый уровень – госкомпания «Роснефть» заключила с частным НПЗ Reliance крупнейшее в истории взаимодействия двух стран соглашение.