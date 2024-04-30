Новый опрос показывает, сколько граждане готовы потратить на пасхальную трапезу

Новый опрос общественного мнения, проведенный компанией iData, показывает, что в среднем в этом году граждане намерены потратить на пасхальную трапезу 1245 леев, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.
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