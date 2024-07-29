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Петербургский дневник

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На выставке «Мой Петербург» предложили выбрать образ истинного жителя города

На выставке «Мой Петербург» предложили выбрать образ истинного жителя города

Оказалось, что настоящий петербуржец читает книги и болеет за «Зенит» На выставке «Мой Петербург» (0+), которая до 1 октября проходит в историческом парке «Россия – моя история», посетителям предложили выбрать образ истинного петербуржца.

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