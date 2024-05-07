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Парламентская газета

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Путин направился на церемонию инаугурации

Путин направился на церемонию инаугурации

Президент России Владимир Путин покинул рабочий кабинет и направился в парадную резиденцию в Большом Кремлевском дворце, где 7 мая в полдень принесет присягу и в пятый раз займет пост главы государства, сообщает ТАСС.

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