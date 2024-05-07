Путин направился на церемонию инаугурации

Президент России Владимир Путин покинул рабочий кабинет и направился в парадную резиденцию в Большом Кремлевском дворце, где 7 мая в полдень принесет присягу и в пятый раз займет пост главы государства, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии