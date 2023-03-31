Глава мобилизационного управления: Хочу всех заверить, что планов на вторую волну мобилизации у Генштаба ВС РФ нет

В Министерстве обороны России состоялся брифинг, посвящённый тематике стартующего весеннего призыва (указ о весеннем призыве был подписан верховным главкомом накануне – 30 марта и предполагает призвать в армию РФ 147 тысяч человек).
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