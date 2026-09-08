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SPLETNIK

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Мария Ивакова рассказала, что рассталась с Никитой Ефремовым после ретрита, который он ей оплатил

Мария Ивакова рассказала, что рассталась с Никитой Ефремовым после ретрита, который он ей оплатил

Звезда трэвел-шоу "Орёл и решка" Мария Ивакова рассталась с бойфрендом — сыном актёра Михаила Ефремова Никитой — после поездки на ретрит, который он же ей и оплатил.

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