Мария Ивакова рассказала, что рассталась с Никитой Ефремовым после ретрита, который он ей оплатил

Звезда трэвел-шоу "Орёл и решка" Мария Ивакова рассталась с бойфрендом — сыном актёра Михаила Ефремова Никитой — после поездки на ретрит, который он же ей и оплатил.
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