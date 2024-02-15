«Главный журналист» Узбекистана назвал русских «оккупантами или иди*отами» из-за незнания ими местного языка. Видео

Вадим Кузнецов

Необходимо внятное разделение приезжающих в Россию иностранцев. ТРУДОВЫЕ мигранты, не претендующие на ПМЖ и, тем более, на гражданство. С этими проще всего: по контракту приехали, по контракту отработали, и уехали. И никаких семей.Фактически вахтовый метод. Далее - беженцы. По определению находятся в стране временно. Получают какую-то помощь, разумно умеренную. И по истечении срока убежища - бай-бай. И далее - собственно мигранты. Люди, желающие получить ВНЖ, а затем - гражданство. Проходят соответствующие бюрократические процедуры в сроки, которые НЕЛЬЗЯ сократить. На протяжении нескольких лет под надзором демонстрируют свою готовность влиться в общество (ну да, это ассимиляция, которую некоторые либералы тоже обзывают геноцидом), свое принятие принципов жизни нашего общества и законопослушание. Язык учат... Готовятся стать РУССКИМИ. Безо всяких "наци-анальных традиций и обычаев". И вот, по прошествии лет, они получают право обратиться за гражданством. А до этого ВНЖ может быть аннулирован, как следствие - выдворение из страны.