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«Главный журналист» Узбекистана назвал русских «оккупантами или иди*отами» из-за незнания ими местного языка. Видео

«Главный журналист» Узбекистана назвал русских «оккупантами или иди*отами» из-за незнания ими местного языка. Видео

Avia.pro - Новости Председатель Национальной медиа-ассоциации Узбекистана и глава Общественного совета министерства дошкольного образования республики Шерзод Кудратходжаев назвал жителей страны, не знающих узбекский, «оккупантами или идиотами».

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Комментарии
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igor kim
Забыли они Чингиз-хана.
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2 час.
Альбина Гроздева
а кто им  метро построил  неблагодарные
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2 час.
Вадим Кузнецов
Необходимо внятное разделение приезжающих в Россию иностранцев. ТРУДОВЫЕ мигранты, не претендующие на ПМЖ и, тем более, на гражданство. С этими проще всего: по контракту приехали, по контракту отработали, и уехали. И никаких семей.Фактически вахтовый метод. Далее - беженцы. По определению находятся в стране временно. Получают какую-то помощь, разумно умеренную. И по истечении срока убежища - бай-бай. И далее - собственно мигранты. Люди, желающие получить ВНЖ, а затем - гражданство. Проходят соответствующие бюрократические процедуры в сроки, которые НЕЛЬЗЯ сократить. На протяжении нескольких лет под надзором демонстрируют свою готовность влиться в общество (ну да, это ассимиляция, которую некоторые либералы тоже обзывают геноцидом), свое принятие принципов жизни нашего общества и законопослушание. Язык учат... Готовятся стать РУССКИМИ. Безо всяких &quot;наци-анальных традиций и обычаев&quot;. И вот, по прошествии лет, они получают право обратиться за гражданством. А до этого ВНЖ может быть аннулирован, как следствие - выдворение из страны.
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1 час.

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